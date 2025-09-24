B’zの公式Instagramが9月23日に更新され、稲葉浩志の自筆メッセージが投稿された。

■9月23日に61歳の誕生日を迎えた稲葉浩志が翌24日に映像作品をリリース

9月24日、DVD & Blu-ray『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』をリリースする稲葉浩志。この映像作品は、2024年6月に6日間にわたってZepp Haneda（TOKYO）で開催したレジデンシー公演『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』を収めたもの。

本投稿は、トランプ柄のシャツを着た稲葉のステージショットと共に稲葉の直筆メッセージが披露された。稲葉は、「大変だ、大変だ、と言いながら みんなで楽しみながら駆け抜けた en Zepp 6公演です。リハーサルから最終日まで、素晴らしい仲間たちとの音楽を通してのコミュニケーション、じっくりご覧下さい！ ドキュメント….いろいろ見せすぎかもしれません… 稲葉浩志」と綴った。

披露した9月23日は、稲葉の61歳の誕生日。SNSには、ファンから「お誕生日おめでとうございます」と祝福メッセージとともに「ずっと大好きです」「楽しみすぎます」と沢山のコメントが寄せられている。

