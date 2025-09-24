“帽子が似合わない”に終止符を。日本人専用でサッとキマる「J-FIT CASCAP」のデザイン美学
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
「帽子が似合わない」--そんな悩みが無くなるかも。
クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「J-FIT CASCAP」は、日本人の頭の形を徹底研究して生まれた、まさに"似合わない"を解決するための帽子。
開発者自身が43歳まで帽子難民だった経験から、頭囲60cm超えでも快適にフィットする特大サイズまで展開。また、職人技術による1枚生地仕立てで、サッと被るだけで洒落感ある佇まいが完成するのだそう。
先行セールでおトクに手に入る今、新しい自分のスタイルを手に入れてみませんか？
日本人の骨格に合わせたから似合いやすい
キャップが似合わない原因のひとつに骨格の違いがあるそう。というのも、世の多くの帽子は欧米人の骨格が基準のため、そもそも日本人に合わないことも多いのだとか。
そんな課題を日本人用設計で解決し、“帽子が似合わない人ゼロ”を目指すブランドJ-FITから新作として「CASCAP（キャスキャップ）」が登場しました。
キャスケットとキャップを融合させたシルエットはそれだけで洒落感がありますね。この絶妙なデザインは“たった1枚の生地”から職人がひとつずつ丁寧に仕上げて抜群のフィット感を実現しているのだそう。
美しい立体感を出す工夫や型崩れしにくい構造で長期間使っても美しさをキープできるそう。
ここまでの情報だけでもちょっと被ってみたくなりませんか？
サイズで悩んでいた人も救済
「J-FIT CASCAP」は普通・大きい・超大きいの3サイズ展開。さらに後ろ側はゴム仕様のため、これまでサイズが問題で選べなかった人にも朗報です。
上質な7色バリエーション
カラーバリエーションも豊富。定番シンプルからアクセントになる色まで7色もあるので選ぶのが悩ましいですね。
これまで似合う帽子が無かった人もすでに帽子をたくさん楽しんでいる人も、サッと被るだけで整いこなれ感・洒落感を演出してくれる「J-FIT CASCAP」で新しいスタイルに挑戦してみませんか？
気になった人はぜひおトクな先行セールも開催されていたので商品ページから詳細をチェックしてみてください。
＞＞たった1枚生地で立体感！誰でもカッコ良く整う「CASCAP」
Source: machi-ya