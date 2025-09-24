11時の日経平均は195円安の4万5297円、アドテストが98.59円押し下げ 11時の日経平均は195円安の4万5297円、アドテストが98.59円押し下げ

24日11時現在の日経平均株価は前営業日比195.83円（-0.43％）安の4万5297.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は626、値下がりは916、変わらずは72と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は98.59円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が68.07円、ソニーＧ <6758>が21.95円、ＴＤＫ <6762>が17.73円、リクルート <6098>が17.02円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を81.04円押し上げている。次いで東エレク <8035>が13.17円、コナミＧ <9766>が12.49円、任天堂 <7974>が10.97円、スズキ <7269>が10.94円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、鉱業、機械、石油・石炭と続く。値下がり上位にはガラス・土石、サービス、保険が並んでいる。



※11時0分8秒時点



株探ニュース

