デジタルのアナログ時計みたいな「粋」！

高級万年筆ブランドのモンブランが、電子ペーパーパッドを発売しました。コンセプトは「書く喜び」を存分に楽しめるデジタルデバイス。

手書きの持ち味を存分に生かせる専用ペンは、4,000段階の筆圧検知機能付きでワイヤレス充電対応。3種類のペン先が用意されており、用途に応じて付け替えることができます。

Image: MONTBLANC

「クラフツマンシップ（職人魂）」を宿すモンブランのレガシーから生まれたMontblanc Digital Paperは、最新のデジタルアイテムでありながら、万年筆を知り尽くした同社ならではの古き良き書き味を大切にしています。

Image: MONTBLANC

本体は64GBのストレージを内蔵し、USB-C充電とWi-Fi 2.4G & 5Gに対応。 iOS 15以降、Android 14以降で専用アプリを使用可能です。

背面にスマートカバーをシームレスに装着できるマグネットを内蔵。専用ケースの右側にDigital Penを装着できるマグネット、サイドバーに充電ドックになるDigital Pen用マグネットがそれぞれ付属しています。

Image: MONTBLANC

気の向くまま文章を綴るもよし、書類のメモ書きをさらさらこなすもよし。お値段12万6500円と、ちょっとした大人アイテムなブランドガジェットで、ちょっとした「粋」な感じを楽しめます。

それにしても、モンブラン、スマートウォッチ出したり結構「ガジェット」好きなのかも！

Source: MONTBLANC