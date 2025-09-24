博多弁の元アイドルがビジュ爆発のイケメン俳優とベットイン！まさかの密着展開に「無茶苦茶なるよ！？」とスタジオMC陣が驚愕した。

【映像】ベッドでイチャイチャ…イケメン俳優と元アイドルがベッドイン

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

カップルチャレンジのボディアート対決で優勝を獲得した最年少ビジュ王子・たつや（21歳／俳優）＆博多弁の照れ屋さん・さくら（28歳／元アイドル）ペア。2人は優勝のご褒美に、ホテルの一室でディナー＆お酒を楽しんだ。

ディナーを終え、バスローブ姿で「さくらちゃんとペアになれてよかった」「それは嬉しいけど…」と向き合う2人。たつやは「こっち来て」とさくらを隣に座らせ「でも好きやで、全然。手繋いでいい？」とその手を取った。「今日でさくらちゃんがいいなっていうように思えるように…思っとる」とぎこちなく話すたつやに、スタジオの山本は「酔ってる！？大丈夫？」と指摘。そして1カット挟まったベッドの画に、山本は「あの1カットなに？入れないよ、ベッドのヨリ画」とツッコミを入れた。

山本の指摘通り、その後たつやとさくらはベッドに入り座りながらトーク。アプローチを重ねるたつやを軽くかわしながらも「今ラブライン投票をするなら誰に入れるか？」というたつやの質問に、さくらは「それはあなたでしょ！」と笑った。

後のインタビューでさくらは「改めて顔見ると、やっぱイケメンって思います」と本音をぽろり。「俺は今日はみんなのとこ戻りたくないなって思っとる」と言いさくらの肩に手を回すたつやに、スタジオのMC陣は「うわー！」「なになになに」「ありなんですか！？」と大混乱した。さらに「こっち向いて」と顎クイをしようとするたつやに「やだ！やめて！早い早い！ほんとに早い」と首を振るさくら。スタジオの盛山は「えーの？あんなん」と立ち上がり、リリーも「無茶苦茶なるよ！？」と驚愕していた。