DeNA2·³ÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬»î¹çÁ°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈ¯¾É¡¡ÅÐÈÄ²óÈò¤Ø¡¡CSÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±ºÆÄ´À°
¡¡¤¤ç¤¦24Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·Àï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ç34Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿DeNA¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀèÈ¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢2·³¤Î·¬¸¶µÁ¹Ô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅÐÈÄ²óÈò¡×¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆÄ´À°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÅê¼ê¡£2·³¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ëº£¸åÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢CSÁ°¤Ë¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¡ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÞ¤¤ç¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¡×¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç8·î21Æü¤Î¹ÅçÀïÀèÈ¯¤òºÇ¸å¤Ë¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£