女優の内田理央が、9月23日（火）放送の『すっぴんトーク』に出演。結婚願望について本音を語った。

本番組は、20代から30代女性の悩みや楽しみをテーマに、本音で語り合うトークバラエティ。今回は内田理央、高橋愛、ずん飯尾、水戸由菜の4人が登場し、一般女性の住まいをのぞき見しながら、金銭感覚や恋愛観などのリアルな生き方について“すっぴんトーク”をくり広げた。

女優やファッション雑誌の専属モデルなど、幅広く活躍している内田。この日は、白のメッシュトップスに、白いフリルのロングスカートを合わせたフェミニンなスタイルで登場した。

今回番組では、2人の女性のリアルな住まいと暮らし方を紹介。最初に密着したのは、アパレル関連の仕事に携わる35歳の村田さん。夫と愛犬との3人暮らしだが、最近は生活がすれ違うことが多く、一緒に食事をするのは月に1〜2回ほど。さらに「朝は出かける5分前に夫が起きるから、会話する間もない」と明かした。

この話に内田は「私はごはんを1人で食べるのが好きじゃなくて。誰かと『おいしいね』って分かち合いたい」と自身の考えを語り、「友達でもつき合ったパートナーでも、ごはんは一緒に食べる時間をもらいたいと思うタイプです」と、一緒に食事をすることへのこだわりを語った。

続いて紹介されたのは、内田と同い年の33歳・看護師の鈴木さんの住まい。間取り1K・家賃15万円のマンションで1人暮らしをしており、現在は婚活中だという。理想の相手は「尊敬できる人」で、「顔よりも身長の方が大事」と条件を明かした。

スタジオでも結婚願望の話題が上がると、内田は「今まで全然なかったんですけど、最近はいつかしたいかもってちょっと思ってます」と告白。理想の男性については「外食したときに、『デザートいる？』って聞いてくれる人にめっちゃキュンとします」といい、「食べなくてもいいものじゃないですか。そこでデザートを勧めてくれると、『優しい！』って（思う）。めっちゃ好きです。1つの気遣いみたいな」と理由を熱く語った。

すると飯尾は「120％言ってくれる先輩がいる」と切り出し、「出川さんです」と出川哲朗の名前を挙げると、これに女性陣は「優しい！」と拍手。飯尾は出川のモノマネをしながら「どうするどうする？甘いものどうする？」とデザートを勧めるシーンを再現し、スタジオの笑いを誘っていた。