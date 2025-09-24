ボケをギリギリ我慢したなにわ男子・大西流星 （C）ORICON NewS inc.

　なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で行われた新商品『フェイスポリッシャー クラリファイニング』発売記念SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニーにゲストとして登壇した。

　イベントでは、ラッキースピンも行った。SABONの商品が当たるキャンペーンだが、大西が気になったのは非売品のミニチュアバスタブで「絶対に入れへんサイズ」と興味津々。バス用品を入れることなどを想定しているが、大西は「それこそ、いろいろ…」とトークしようとして口ごもる。

　改めて「お風呂場に置いて、入浴剤を入れたり、いろんな使い方ができそう」と話した後に「間違えて『グラタン』って言いそうになったんですけど（笑）。絶対に入れないでください」とギリギリでボケを我慢したことを明かして笑いを誘っていた。

　新商品は25日から発売。