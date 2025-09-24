有罪評決を受けた後、ペンで首を突き刺そうとして阻止されるラウス被告を描いた法廷画/Lothar Speer

フロリダ州フォートピアース（ＣＮＮ）米フロリダ州のゴルフ場で２０２４年、当時大統領候補だったドナルド・トランプ氏を銃撃しようとしたとして暗殺未遂などの罪に問われたライアン・ラウス被告（５９）が２３日、フロリダ州フォートピアースの連邦裁判所で有罪評決を言い渡された。

有罪評決が読み上げられた後、ラウス被告は自分の首をペンで突き刺そうとして、係官に制止された。

傍聴席の最前列にいた法廷画家のロザー・スピア氏によると、評決言い渡しの間、ラウス被告は感情を表に出さなかった。スケッチを始めたのは、ラウス被告の娘が背後から「父が自殺しようとしている！ 誰か止めて、お願い！」と叫んだ時だった。

この場面を目撃したＩＴ専門家によると、ラウス被告は係官に取り押さえられて法廷から連れ出された。戻って来た時には手錠をかけられていた。

「血は見えなかった。その場にいた人は誰も血を見ていない」とジョン・グラウス氏は話している。

ラウス被告は大統領候補者の暗殺未遂、警官に対する暴行、銃と弾薬の不法所持など５件の罪で起訴されている。調べによると、被告はトランプ・インターナショナル・ゴルフ場の６番ホール附近に潜んで狙撃場所を確保していたが、トランプ氏を狙った銃撃には至らなかった。

量刑の言い渡しは１２月１８日に予定されており、終身刑が言い渡される可能性もある。

トランプ大統領はＳＮＳへの投稿で有罪評決を歓迎し、「この男は悪意を持つ悪人だった。彼らが捕まえてくれた」と書き込んだ。