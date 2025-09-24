中国ラーメン揚州商人、「海南海老炒麺」と「麻辣麺」を店舗・期間限定で販売
ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は9月16日〜11月30日、秋の季節商品となる「海南海老炒麺(かいなんえびちゃーめん)」と、選べる2種の辛さによる「麻辣麺(まーらーめん)」を、首都圏38店舗にて販売する。
「海南海老炒麺」
「海南海老炒麺」(1,250円〜1,270円)は、大粒海老と特製醤(ジャン)を合わせた炒飯。具材には、シャキシャキのもやしやキクラゲなどを使用しており、アジアンテイストに仕上げている。添え付けのレモンで味の変化も楽しめる。
「麻辣麺」には、辛さレベル3の「旨辛麻辣麺」(1,370円〜1,390円)と、辛さレベル6の「本場激辛麻辣麺」(1,390円〜1,410円)を用意。具材には、豚バラ、海老、きのこ類などを使用している。
「麻辣麺(本場激辛麻辣麺・旨辛麻辣麺)」
「旨辛麻辣麺」は、複数のスパイスによる甘く複雑な香りとラー油の辛味による味わいが特徴。特製の辛味醤(ジャン)をくわえ、"旨みが際立つ辛さ"に仕上げている。
「本場激辛麻辣麺」では、ラー油と花山椒の量を倍増。舌が痺れる強烈な刺激の中に豚バラの甘みが合わさり、素材の旨みもしっかりと感じられる味わいに仕上げている。
また、+250円でパクチーも追加できる。
