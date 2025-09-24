「八朔祭」とは？熊本・福井・香川など日本各地の八朔祭の特徴とともに紹介

みなさんは、「八朔祭（はっさくまつり）」というお祭りを知っていますか？日本各地でこうした名前を持つお祭りが行われているため、みなさんの地元や現在住んでいる地域にもあるかもしれません。

そこで、この記事では、そんな八朔祭りに焦点をあててご紹介したいと思います。

そもそも「八朔」の儀式として長い歴史を持つ

日本史においては、「八朔祭」よりも「八朔」や「八朔の儀式」として扱われてきた時代が長いです。そもそも八朔とは、「八月朔日」を略したもので、旧暦の8月1日のことを指します。

ちょうどこの時期に早稲の穂が実ることから、農民たちは初穂をお世話になった人などに贈る風習が古くからありました。

また、初穂が関係することから、田の実節句（たのみのせっく）ともいい、「たのみ」を「頼み」にかけて、武家や公家たちも、日頃から面倒をみてもらっている（＝頼み合っている）人に、恩を感謝する意味で贈り物をするようになりました。

室町時代には公式行事に

時代を経て、室町時代において八朔の儀式は、幕府や分所である鎌倉府の公式行事となっていました。

記録によれば、関東を治める大名たちと鎌倉公方（関東10か国を統治するために設置した鎌倉府の長官）の間で、刀・剣・馬などが贈り合われていたそうです。

江戸時代にはメニューをまとめたものも

江戸時代においては、徳川家康が1518年8月1日に初めて公式に江戸城に入城したとされることから、幕府は八朔（8月1日）を正月に次ぐ祝日となっていました。

江戸時代中期になると、『年中御祝儀方供御（ねんじゅうごしゅうぎがたくご）』というものがまとめられ、八月朔日の献立も含めた毎月のどの節日にどんな食事をとるか、といったことが書かれました。

熊本県をはじめとする各地の八朔祭

日本各地では、八朔祭が行われています。中でも有名なものが熊本県の八朔祭。江戸中期ごろから始まった歴史あるお祭りで、みんなで五穀豊穣、豊年を祈願します。

お祭りの目玉は何と言っても「大造り物」と呼ばれる野山の自然素材（竹、杉、すすき、松笠など）を豊富に使った大きな制作物です。3〜4メートルほどで、中には5mを超えるものも。

人々は、大造り物を曳いて八朔囃子にあわせて町内を練り歩きます。

そのほか、福井県の八朔祭では、男性のシンボルを持った天狗がお客さんの女性の一人をつつき、つつかれた女性は子だからに恵まれるといわれています。

また、香川県の一部地域では、男の子の健やかな成長を祈り、地域で収穫された米の粉で「八朔だんご馬」を作る風習があります。