ノンタイトルフェザー級10回戦

ボクシングの元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）が24日、オンライン会見を行い、10月26日にキルギスのビシュケク・アリーナでWBCアジアフェザー級王者サタポーン・サアット（タイ）とノンタイトルフェザー級10回戦を行うと発表した。興行は元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏が手がける「SAIKOU×LUSH」で行われ、ABEMAにて全試合無料生配信の予定。戦績は30歳のネリが36勝（28KO）2敗、22歳のサアットが16勝（8KO）2敗。

会見に出席したネリは、「3150×LUSH」と契約を結んだ理由について「亀田興毅氏が信頼できる人だった。日本の文化とか国とかを気に入っているので日本で試合をやってみたいと思った」と明かした。サアットの印象は「キャリアやスタイルは、怖い相手ではないとは思っている」としつつ「いつものように油断せず勝てる準備をしている」と決意をにじませた。

10月25日には、同会場で元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（MR）とノンタイトル58キロ契約10回戦を行う。両者ともにネリとの対戦を希望しているが、「2人の試合は京之介が勝つと思う。彼の方が若いしスピードもあるし勢いもある、ノックアウトもできると思う」と予想。しかし、京之介との再戦については「興味ない。自分はもっと大きい相手と戦いたい」とした。

ネリは2024年5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦。初回に井上から人生初ダウンを奪うも6回TKO負けを喫した。今年2月に行った亀田京之介（MR）との再起戦では7回TKO勝ち。同7月に「3150×LUSH」と共同プロモート契約を締結した。

対するサアットは昨年5月にノンタイトル10回戦で東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士（帝拳）と対戦。7回TKO負けしたがその後は4連勝してネリ戦に臨む。



