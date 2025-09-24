スニーカーよりサンダルより“この1足”！【ZARA】週5で履きたい！「上品ローファー」

カジュアルなスニーカーやサンダルが人気を集めていますが、コーデに秋らしさやきちんと感を出したい日におすすめなのが、ローファーです。【ZARA（ザラ）】のローファーは、高いデザイン性と上品さを兼ね備え、大人にぴったり。通勤にも休日にもヘビロテしたくなりそうな「上品ローファー」を紹介します。

気負わず履けそうなリアルレザーローファー

【ZARA】「リアルレザーペニーローファー」\8,990（税込）

明るめのブラウンとスマートなフォルム、ペニーディテールもポイントになるリアルレザーのローファー。履き込むことで足に馴染み長く愛用できそうです。それでいてこの価格で買えるのは嬉しい限り。アッパーは柔らかそうな羊革を使っているので、普段レザーシューズを履かない人でも、気負わず軽やかに取り入れられるかも。

スエードの起毛感が秋冬ムード満点

【ZARA】「スプリットスエード ローファー」\8,990（税込）

スエードならではの柔らかい起毛感が、秋冬にぴったりなローファー。フロントに施されたストラップがローファーのプレッピーな印象を高めてくれます。ダークトーンのチョコレートブラウンは黒に近い感覚で取り入れやすく、暑さが残る日のコーデにこのローファーを合わせるだけで、一気に秋のムードが漂いそう。

バレエシューズ感覚で履きたい

【ZARA】「エナメルレザー風ローファー」\6,290（税込）

エナメルレザーのようなツヤのある素材を使ったローファー。シンプルなデザインによって、エナメル調の質感が存分に感じられます。薄く柔らかそうな質感なので、ローファーでありながらバレエシューズのような感覚で履けて、ロングスカートなどのレディなスタイルにもマッチしそうです。

ミュールタイプで抜け感たっぷり

【ZARA】「チャンキーソール ミュールローファー」\5,990（税込）

こちらはミュールタイプで、お出かけのときにサッと履けて、コーデに抜け感をもたらしてくれそうです。アッパーはクラシックなローファーのディテールですが、ソールはチャンキータイプでトレンド感たっぷり。厚底のスニーカーやスポーツサンダルに慣れている人も取り入れやすそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N