9月23日、「第50回愛馬の日」にあたり、JRA馬事公苑を訪問された愛子さま。到着された際には、「とても楽しみにしておりました」と挨拶されていた。

「特に若い人々に馬の文化の魅力を発信したいという理由から、愛子さまに出席の願い出があったといいます。愛子さまは動物がお好きで、馬に関しては幼いころから乗馬に親しまれています。21歳のお誕生日には、宮内庁のきゅう舎で馬に人参を与えられるお写真が公開されたことも。まさに愛子さまにぴったりのご公務といえるでしょう。今回馬事公苑では、馬のパレードを観覧したり、選手らや馬と交流されたりしたそうです」（皇室ジャーナリスト）

この日、愛子さまがお召しになっていたのは、紺のジャケットに千鳥格子のワンピース。バッグやパンプスは黒、アクセサリーはパールで統一され、御髪はサイドにねじりを加えた“お団子ヘア”だった。

このシックで上品なご印象のコーディネートに、Xでは絶賛の声が相次いでいる。

《千鳥格子でクラシカルな雰囲気、馬のイベントにピッタリ。落ち着いた色味皇室らしいキチンと感は保つものの、フレアスカートはフレッシュでお可愛らしい。 息子の彼女が着てたら評価高いねぇ》

《愛子さまのファッションは本当にいつも品が良い》

《愛子さま、結い上げた髪が品があって素敵》

《愛子さまかわいいーー！！ 本当に上品で素敵なレディやで》

《千鳥格子のワンピース可愛いのに甘くなり過ぎず品良くまとまっててお洒落上級者過ぎっ可愛いっ》

《愛子さまのアウトドアイベントのファッションて ほんと若々しくて品があって好き》

また、馬事公苑は愛子さまのお出ましにより多くの人が集まり、“フィーバー”状態に。馬たちも愛子さまにお辞儀をし、敬意を表された。

《曇っていた空に晴れ間が。 流石エンペラーウエザー。 思い切って行って良かった。遠くからでも敬宮さまがすぐわかった。オーラが凄い》

《愛子さま御成効果で超満員。スタンド席取れんかった》

《今日は愛子内親王殿下が馬事公苑に来臨され、近くで見ることが出来たのだけど… あれほどの人集りが息を飲む瞬間を目の当たりにしました。 眩しい…!!という感じがたまらなかった》

《愛子さま人気凄い！ 前回の馬事公苑のイベント、こんな溢れる程居なかったよ》