国内外で活動する歌謡ロックバンド・フラジールが、亡き友へ捧げる渾身の新曲『RADIO ノスタルジア』を9月24日(水)より配信リリース。

フラジール『RADIO ノスタルジア』

アーティスト： frAgile-フラジール-

配信日 ： 2025年9月24日(水)

配信形態 ： 各種音楽配信サービスにて配信スタート

国内外で活動する歌謡ロックバンド・フラジールが、亡き友へ捧げる渾身の新曲『RADIO ノスタルジア』を9月24日(水)より配信リリースしました。

2025年デジタル3部作シングルの第2弾！

■新曲『RADIO ノスタルジア』

『RADIO ノスタルジア』は、2025年6月より始動したデジタル3部作の第2弾シングル。

失われた青春の記憶と胸に残る音楽の力をテーマにした一曲で、仲間の唐突な旅立ちをきっかけにラジオから流れるメロディが過去と現在を交錯させる。

当時の夢や笑顔を鮮やかに呼び戻しつつ、すれ違った「生き様」さえも音楽がつなぐ――そんな切実な想いが刻まれている。

80sサウンドと90s Jロックが融合したバンドサウンドは、“今も胸に響き続ける音楽の存在”を描き出し、深夜ラジオを聴いていたあの頃の記憶を呼び起こすかのような仕上がりになっている。

■フラジール コメント

「突然亡くなってしまった仲間の旅立ちをきっかけに、この曲が生まれました。

ラジオから聴こえてきたあの頃の音楽のように、皆さんの心の奥に残る一曲になってほしいです。

サウンドは80年代のニューウェイブと90年代のロックを融合し、frAgileなりの“ノスタルジア”を形にしました。

懐かしさと新しさを同時に感じてもらえたら嬉しいです。」

フラジールアーティスト写真

■frAgile-フラジール-

東京を拠点に活動する歌謡ロックバンド。

「哀愁ノスタルジックロック」をキャッチコピーに、昭和歌謡の叙情性と80sサウンドの煌めき、90s Jロックの力強さを融合させた独自の音楽スタイルを築き上げている。

懐かしさと新しさが共存するサウンドは、幅広い世代のリスナーに支持されている。

現在は自主レーベルを立ち上げ活動中。

【主な実績】

2012年 ：中国・西安国際音楽祭メインステージに、日本人として初出演。

2014年 ：シングル『銀河夜光』がiTunesロックランキング初登場13位を記録。

2017・2018年：二度のオーストラリアツアーを成功させ、海外でも熱い支持を獲得。

2017年 ：楽曲『真相奇譚』がNHKワールド「J-MELO」にて世界130カ国で放送。

2017年 ：直木賞作家・道尾秀介氏との異色コラボレーション楽曲を発表。

これらの活動を通じて、国内外で独自の存在感を放ってきた。

【音楽性】

過去の名曲に敬意を払いながらも、現代的なエネルギーで鳴らされるfrAgileの楽曲は、“ノスタルジックかつダンサブル”な世界観を特徴とする。

ライブでは圧倒的な熱量と一体感で観客を魅了し、自然と踊らせるパフォーマンスを展開している。

代表曲には、『モンシロ蝶ハ東ヘ飛ンダ』『銀河夜光』などがある。

インディーズながら中国、オーストラリアなど海外実績多数で、東京を拠点に全国的な活動を展開し、“インディーズシーンにおいて「昭和歌謡×ビートロックの新しい形」”を提示し続ける注目の存在である。

フラジールライブ写真

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post テーマは失われた青春の記憶と胸に残る音楽の力！フラジール『RADIO ノスタルジア』 appeared first on Dtimes.