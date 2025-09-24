Àä¹¥Ä´¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î1980Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤È¡Ö¤Ü¤íÌÙ¤±¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦
¡¡1980Ç¯Âå¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÆîÌîÍÛ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿21Æü¤ÎÅìµþ¡¦J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ç¤Ï¡¢11·î27Æü¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¤ÈÈ¯É½¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢10·î26Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢12·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ô¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë40¼þÇ¯¤À¤¬¡¢à¥Ê¥ó¥Î¤³¤ì¤·¤¡ªá¤È¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö1985Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öII ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡Ù¤Î¼çÌò¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢Æ±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²Î¼ê¤Ç¤â¡¢6ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø³Ú±à¤ÎDoor¡Ù¤«¤é13ËçÌÜ¤Î¡Ø½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡Ù¤Þ¤Ç8ºîÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¡£ºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿11ËçÌÜ¤Î¡ØÅÇÂ©¤Ç¥Í¥Ã¥È¡£¡Ù¤Ï¥«¥Í¥Ü¥¦¤Î88Ç¯¤Î½Õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÎ®¤ì¡¢ÆîÌî¤¬¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤«¤¦CM¤È¤â¤É¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»³ÈþÊæ¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Àõ¹áÍ£¤ÈÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤Ç¡Ø»ÍÅ·²¦¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¸µ½ÐÈÇ¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£
¡Ö¥Ê¥ó¥Î¡ÊÆîÌî¡Ë¤Ï87Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¤Î°áÁõ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç½÷»Ò³ØÀ¸¤Î¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥¥Ã¥«¥±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤â¡Ø¥¥é¥¥é¤·¤¿»þÂå¡Ù¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡80Ç¯Âå¥Ö¡¼¥à¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢Ãæ¸Å¥ì¥³¡¼¥É»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ä¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ê¤É¤Î´õ¾¯À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÃæ¸Å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â2000±ßÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎLP¡Ø¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½é²óÈ×¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÏÌó2Ëü±ß¤â¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃæ¹âÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢80Ç¯Âå¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸µÄÉ¤Ã¤«¤±¤Î50Âå¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ä´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É°¦¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¢£ÂçÀ¹¶·¥¢¥¤¥É¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£Ë¿·ÝÇ½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Î¢Â¦¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¿ô½½Ëü±ß¡£Í§¤À¤Á²Á³Ê¤Ç¤â¸òÄÌÈñÊÌ¤Ç15Ëü±ßÄ¶¡£¥ª¥ê¥³¥óÆþ¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤äÂåÉ½¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢1¶Ê¤Î²Î¾§¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¥Ï¥Í¾å¤¬¤ë¡£¹Ö±é¤Ê¤é¤Ð30Ëü±ß°Ê¾å¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÌ³½ê¤äËÜ¿Í¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÉôÀ©¤Ë¤·¤ÆµÒÃ±²Á¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÌó1Ëü±ß¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¥²¡¼¥à¤Ç3Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ü¤íÌÙ¤±¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ±¤«¤·¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
