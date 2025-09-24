講談社から、毎年大人気の東京ディズニーシーをパーフェクトに遊ぶための最新ガイドブック2026年版がいよいよ登場！

ファンタジースプリングスの遊び方から、東京ディズニーシー20周年最新情報までを掲載した「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」が発売されます☆

講談社「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年9月24日発売

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

講談社から、東京ディズニーシーをパーフェクトに遊ぶための最新ガイドブック「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」が登場。

新ショー「ドリームス・テイク・フライト」の徹底紹介や、「ファンタジースプリングス」の魅力に迫る特集のほか、切り取って持ち運びできるマップは実用性抜群です。

東京ディズニーシーのテーマポートごとに、アトラクション、ショー、レストランやショップも網羅しているので、これ一冊で旅の準備が整います。

「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」では、ファンタジースプリングスのアトラクションとレストラン、見どころを細かく紹介。

2025年7月よりスタートしたエンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」の特集では、それぞれのシーンを写真で解説しています。

切り取って持ち歩けるとじ込みマップは2面。

そのうち1面には、お役立ち情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。

今や必要不可欠の東京ディズニーリゾート・アプリの使い方や、スタンバイパス、ディズニープレミアアクセスの解説ページも注目です☆

豊富な写真で東京ディズニーシーの魅力とストーリーを届ける最新ガイドブック。

講談社の「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆

