ファンタジースプリングスの見どころなどを細かく紹介！講談社「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」
講談社から、毎年大人気の東京ディズニーシーをパーフェクトに遊ぶための最新ガイドブック2026年版がいよいよ登場！
ファンタジースプリングスの遊び方から、東京ディズニーシー20周年最新情報までを掲載した「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」が発売されます☆
価格：1,980円（税込）
発売日：2025年9月24日発売
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
講談社から、東京ディズニーシーをパーフェクトに遊ぶための最新ガイドブック「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」が登場。
新ショー「ドリームス・テイク・フライト」の徹底紹介や、「ファンタジースプリングス」の魅力に迫る特集のほか、切り取って持ち運びできるマップは実用性抜群です。
東京ディズニーシーのテーマポートごとに、アトラクション、ショー、レストランやショップも網羅しているので、これ一冊で旅の準備が整います。
「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」では、ファンタジースプリングスのアトラクションとレストラン、見どころを細かく紹介。
2025年7月よりスタートしたエンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」の特集では、それぞれのシーンを写真で解説しています。
切り取って持ち歩けるとじ込みマップは2面。
そのうち1面には、お役立ち情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。
今や必要不可欠の東京ディズニーリゾート・アプリの使い方や、スタンバイパス、ディズニープレミアアクセスの解説ページも注目です☆
豊富な写真で東京ディズニーシーの魅力とストーリーを届ける最新ガイドブック。
講談社の「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2026」は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆
