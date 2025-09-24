『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』第6弾KV解禁 「一生あなたを守ります」「私と夫婦になってくれますか？」
現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第6弾キービジュアル＆解禁PVが公開された。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV
新たなキービジュアルには、大空に咲く花火の下で手を取り合う、狛治と恋雪の姿が描かれ、「一生あなたを守ります」「私と夫婦になってくれますか？」というキャッチコピーが添えられている。あわせて第6弾キービジュアル解禁PVも公開された。
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
7月18日に封切られ、公開66日間で観客動員2362万人、興行収入340億円を突破。国内の歴代興収ランキングでは、前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（407.5億円）に次ぐ2位となっている。また、9月12日より公開された北米では、歴代No.1となる日本アニメ映画オープニング記録「観客動員600万8511人、興行収入7060万ドル（約102億3700万円／1ドル＝145円換算）」を達成し、26年ぶりに記録を更新した。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開中。
※ 「辻」の正式表記は一点しんにょう
