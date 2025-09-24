◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後の初回先頭の第１打席で二ゴロに倒れた後、初回のマウンドは１奪三振で３者凡退と完璧な立ち上がりを見せた。

１番ペルドモのバットを９４・２マイル（約１５１・６キロ）の内角カットボールで粉砕して右飛に打ち取ると、２番マルテは９７・９マイル（約１５７・６キロ）の内角直球で詰まらせて二ゴロ、３番キャロルは７９・８マイル（約１２８・４キロ）カーブで緩急をつけて見逃し三振に斬った。初回の最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。ダイヤモンドバックス戦はエンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板。試合前に敵軍のロブロ監督は「（大谷は）世界最高の選手の一人。彼に対するゲームプランはありますが、間違いなく速球中心になるだろう。だから我々は速球に備えている」と話していた。

大谷は前回１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦では５回無安打無失点。本塁打王を争うシュワバーとの直接対決でメジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を計測し、見逃し三振、左飛と２打席で“圧投”した。中６日で迎えるこの日はメジャー通算１００登板となる節目。レギュラーシーズンでは今季最終登板の見込みで、ロバーツ監督は「もちろん試合展開によるが、順調にいってくれれば６回を投げ切ってもらいたい。パフォーマンスも上がってきているし、調整の段階は終わってプレーオフモードになっている」と今季は５回が最長の大谷の目安を「６回」に設定していた。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来７４９日ぶりの復活白星を挙げた。この日まで１３試合で１勝１敗、防御率３・２９。３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズンに向けて弾みをつけられるか。