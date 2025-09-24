◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

先頭・ペルドモには内角カットボールでバットをへし折り、右飛。2番・マルテも内角直球で詰まらせ、ニゴロ。3番・キャロルは内角への直球で追い込むと、最後は2ボール2ストライクからカーブで見逃し三振に仕留め、左打者が並ぶ相手上位打線に仕事をさせなかった。

前回16日（同17日）のフィリーズ戦は5回無安打無失点と好投。メジャー史上初となる50本塁打、50奪三振の「50―50」を達成した。

レギュラーシーズンの登板はこの試合が最後になる見込みで、試合前にロバーツ監督が「順調なら6イニングを目安に考えている」と2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回までイニングを伸ばす方針を示した。

ちょうど1週間後の9月30日（同10月1日）にはポストシーズン開幕戦となるワイルドカードが始まる予定で、このまま中6日ならば初戦の登板が濃厚となる。指揮官も「（大谷がイニングを増やすことで）私たちにいくつかの選択肢を与えてくれている。彼が最初のシリーズ（ワイルドカード）で先発する可能性は高い」と6イニング問題なく投げきれば、ポストシーズン初戦の先発に大谷を抜擢する可能性が高いと期待を寄せた。