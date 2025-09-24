モーニング娘。’25、羽賀朱音が地元長野でラスト公演 横山玲奈とともに最後のシングル＆卒業公演を発表
モーニング娘。’25が23日、長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホールでコンサートツアー秋『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward〜』を開催した。13日の東京・TACHIKAWA STAGE GARDENから始まったホールツアーは全15会場33公演を予定しており、この日の昼公演で3会場目、9公演目を迎えた。今ツアーは羽賀朱音と横山玲奈の卒業ツアーであり、特に羽賀にとっては最後の地元長野での公演となった。
【ライブ写真多数】楽しそうな笑顔を見せる横山玲奈ほか長野公演のステージの模様
開演直後、全員で「モーニング娘。’25です！」とあいさつすると、リーダーの野中美希が通算76枚目となるニューシングルを12月3日に発売すると発表。タイトルは両A面で「てか HAPPY の HAPPY！」と「私のラミンタッチオーネ」で、ともにつんく♂の書き下ろし楽曲。会場のビジョンに発売日が映し出されると、客席から大きな拍手と歓声が沸き起こった。「てか HAPPY の HAPPY！」はすでに初日公演から披露されており、この日も軽快なサビや“OK”ポーズを交えたダンスで会場を盛り上げた。一方、初めて曲名が明かされた「私のラミンタッチオーネ」については、櫻井梨央が「覚えるのに時間がかかった」と笑いながら語り、弓桁朱琴は「早く聞いてほしい」と観客に呼びかけた。
羽賀は冒頭のMCで「長野県のみなさん、ただいま！」と声を張り上げ、観客から「おかえり！」の声援が返ると「こんなにたくさんの人が来てくれてうれしい」と満面の笑みを見せた。加入から12年を迎えたことにも触れ、「今日は最後まで幸せな時間を作っていきましょう！」と地元での特別な一日に感謝を示した。以降も最新曲や往年の代表曲を織り交ぜ、メンバーシャッフルやノンストップメドレーといった定番演出で観客を熱狂させた。
アンコール後には羽賀が「アンコール明けに一人で出たとき、会場がオレンジ色に染まっていて、その景色を独り占めできてうれしかったです」と感謝を述べ、続けて「ここでお知らせがあります」と切り出すと、横山が「2人の卒業公演が決定しました。日にちは12月5日、会場は横浜アリーナです！」と発表。会場は大きな拍手と万歳三唱に包まれ、羽賀は「明るくあたたかい卒業公演にしたい」と語った。横山も「ずっと報告したかったから、うれしい報告ができて幸せ」と笑顔を見せ、2人の強い想いが会場全体を温かく包み込んだ。
今回の長野公演では、羽賀と横山にスポットを当てた演出が随所に盛り込まれていた。羽賀は初日の公演で「こだわりが詰まっているので楽しんでほしい」と語り、横山も「ファンの皆さんと楽しい空間を作っていきたい」と意気込みを示していたが、この日のサプライズ発表によってツアー全体の熱気はさらに高まった。12月5日の横浜アリーナ公演は『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』と題され、2人の最後の晴れ舞台として開催される。
羽賀は2013年の「未来少女」オーディションを経てハロプロ研修生となり、2014年9月に12期メンバーとして加入。以降、12年間にわたりグループを支えてきた。横山は2016年の「新世紀メンバーオーディション」を経てハロプロ研修生となり、同年12月に13期メンバーに抜擢。初ステージからわずか3ヶ月での加入だった。両者ともに卒業後は芸能活動を終了する意向を明らかにしている。
グループは今春に生田衣梨奈が卒業し、来年には小田さくらの卒業も控えている。変化の時期を迎える中、野中を中心に「Movin’ Forward with Hope（希望を持って前へ進む）」というツアータイトルのとおり、前進し続けていく姿勢を示した公演となった。羽賀の地元での凱旋公演、そして新シングルと卒業公演決定という二重のサプライズで観客と喜びを分かち合った長野公演は、モーニング娘。’25の新たな歴史の節目を刻む一夜となった。
開演直後、全員で「モーニング娘。’25です！」とあいさつすると、リーダーの野中美希が通算76枚目となるニューシングルを12月3日に発売すると発表。タイトルは両A面で「てか HAPPY の HAPPY！」と「私のラミンタッチオーネ」で、ともにつんく♂の書き下ろし楽曲。会場のビジョンに発売日が映し出されると、客席から大きな拍手と歓声が沸き起こった。「てか HAPPY の HAPPY！」はすでに初日公演から披露されており、この日も軽快なサビや“OK”ポーズを交えたダンスで会場を盛り上げた。一方、初めて曲名が明かされた「私のラミンタッチオーネ」については、櫻井梨央が「覚えるのに時間がかかった」と笑いながら語り、弓桁朱琴は「早く聞いてほしい」と観客に呼びかけた。
羽賀は冒頭のMCで「長野県のみなさん、ただいま！」と声を張り上げ、観客から「おかえり！」の声援が返ると「こんなにたくさんの人が来てくれてうれしい」と満面の笑みを見せた。加入から12年を迎えたことにも触れ、「今日は最後まで幸せな時間を作っていきましょう！」と地元での特別な一日に感謝を示した。以降も最新曲や往年の代表曲を織り交ぜ、メンバーシャッフルやノンストップメドレーといった定番演出で観客を熱狂させた。
アンコール後には羽賀が「アンコール明けに一人で出たとき、会場がオレンジ色に染まっていて、その景色を独り占めできてうれしかったです」と感謝を述べ、続けて「ここでお知らせがあります」と切り出すと、横山が「2人の卒業公演が決定しました。日にちは12月5日、会場は横浜アリーナです！」と発表。会場は大きな拍手と万歳三唱に包まれ、羽賀は「明るくあたたかい卒業公演にしたい」と語った。横山も「ずっと報告したかったから、うれしい報告ができて幸せ」と笑顔を見せ、2人の強い想いが会場全体を温かく包み込んだ。
今回の長野公演では、羽賀と横山にスポットを当てた演出が随所に盛り込まれていた。羽賀は初日の公演で「こだわりが詰まっているので楽しんでほしい」と語り、横山も「ファンの皆さんと楽しい空間を作っていきたい」と意気込みを示していたが、この日のサプライズ発表によってツアー全体の熱気はさらに高まった。12月5日の横浜アリーナ公演は『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』と題され、2人の最後の晴れ舞台として開催される。
羽賀は2013年の「未来少女」オーディションを経てハロプロ研修生となり、2014年9月に12期メンバーとして加入。以降、12年間にわたりグループを支えてきた。横山は2016年の「新世紀メンバーオーディション」を経てハロプロ研修生となり、同年12月に13期メンバーに抜擢。初ステージからわずか3ヶ月での加入だった。両者ともに卒業後は芸能活動を終了する意向を明らかにしている。
グループは今春に生田衣梨奈が卒業し、来年には小田さくらの卒業も控えている。変化の時期を迎える中、野中を中心に「Movin’ Forward with Hope（希望を持って前へ進む）」というツアータイトルのとおり、前進し続けていく姿勢を示した公演となった。羽賀の地元での凱旋公演、そして新シングルと卒業公演決定という二重のサプライズで観客と喜びを分かち合った長野公演は、モーニング娘。’25の新たな歴史の節目を刻む一夜となった。