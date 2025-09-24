RISE²¦¼Ô¡¦ÇòÄ»Âç¼î¡õÆá¿ÜÀîÎ¶¿´¡¢ÂçÁêËÐ¤ò´ÑÀï¡¡ABEMAÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à
¡¡Âè5ÂåRISE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÇòÄ»Âç¼î¤È¡¢Âè3ÂåRISE¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÆá¿ÜÀîÎ¶¿´¤¬¡¢23Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê½½ÆüÌÜ¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£2¿Í¤¬ÅÚÉ¶¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬ABEMA¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´ÑÀï¸å¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂçÁêËÐ´ÑÀï¤Ç¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È»É·ã¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»ö¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÇòÄ»¤â¡ÖÁêËÐ½é´ÑÀï¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç´Ñ¤ì¤¿¡¡À¸¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬À¨¤¹¤®¤¿¤·°ÊÁ°·Î¸Å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹Ó¼®Éô²°¤ÎÊý¡¹¤â´Ñ¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇDM¤¯¤ì¤¿¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¹Ó¼®Éô²°¤Ë½Ð·Î¸Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¼ã¸µ½Õ¤È¼ãÎ´·Ê¤Ï¤È¤â¤Ë¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï11·î2Æü¤ËÆ±¤¸Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRISE WORLD SERIES 2025 FINAL¡Ù¤Ç¡¢³Þ¸¶¹°´õ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
