大西流星、24歳になり“大人願望”芽生える「先輩方みたいに自立して、すごくカッコいい姿に」
なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で行われた新商品『フェイスポリッシャー クラリファイニング』発売記念SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニーにゲストとして登壇した。
【写真】レザーで大人っぽく登場した大西流星
先月24歳の誕生日を迎えたばかり。1つ年を重ね「数年前から、先輩が24歳で『すごい大人やな』というイメージがあった。あと1年で25歳になる。でも、うれしさの方が大きいです。大人になりたくない、という気持ちが20代前半からあったんですけど、意外と24歳になってみて、よりこのお仕事でご一緒する先輩方みたいに自立して、すごくカッコいい姿に溶け込めるような人になりたいなって。24歳なって、より思うようになりました」と話し、年齢について「すごくプラスに捉えるようにしています」とほほえんでいた。
新商品は25日から発売。
【写真】レザーで大人っぽく登場した大西流星
先月24歳の誕生日を迎えたばかり。1つ年を重ね「数年前から、先輩が24歳で『すごい大人やな』というイメージがあった。あと1年で25歳になる。でも、うれしさの方が大きいです。大人になりたくない、という気持ちが20代前半からあったんですけど、意外と24歳になってみて、よりこのお仕事でご一緒する先輩方みたいに自立して、すごくカッコいい姿に溶け込めるような人になりたいなって。24歳なって、より思うようになりました」と話し、年齢について「すごくプラスに捉えるようにしています」とほほえんでいた。
新商品は25日から発売。