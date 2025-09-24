

株式投資をはじめとするいわゆる金融資産に対する投資熱がかつてないほどに高まっている。

そのような投資にとっての大きな味方は時間である、ということを考えると若いヒト達の間で少なくともそういったことへの興味を持つ方や実際にやっているヒト達が増えていることは良いことだ。

「自己投資」は効率よくリターンを得られる

若いうちは自己資金が少ないからリターンと言っても微々たるものだからそんなことをする必要はない、という意見もあるが、少なくとも経済動向や企業経営に関する勉強につながったり、若いうちから資産形成などをキチンと考えられるようになるという、短期的な金銭的価値では測れないリターンもあるがゆえに、人生にとってプラスにつながる行為であると言える。



しかしながら、人生において一番効率良く、一番確実なリターンを得られるのは「自己投資」である、という事実にももっと目を向けるべきだ。

自分が現在おかれた状況を何となく受け入れてしまって、将来を過去と現在の延長でしか考えられないような思考回路から脱して、未来志向、つまり成功している理想の自分の姿からの逆算で将来を考えられるようになるための武器が自己投資なのだ。

自己投資というと、英語や会計、業界知識といったいわゆる仕事で活用するスキル系のことを思い浮かべたり、はたまた健康維持のためにジムに通うとか、料理教室に通うとかで人生の充実のための活動というようなことを想像される方が多いだろう。

たしかにそういったものも自己投資の一部ではあるが、そういったわかりやすいものが自己投資のすべてでは決してない。

自分の持っていない知識や経験を持っているヒトの話を聞く、本を読む、仕事のやり方を工夫する、といったような行為も仕事のスキルを上げたり、人生の充実につながる自己投資の一部なのだ。

そういった自己投資の形はどうであれ、そのような行為に共通しているのは、現時点で自分ができていないことをできるようになりたい、理解できるようになりたい、という願望だ。

もっと仕事ができるようになりたい、もっと良い体形になりたい、などなど。

自己投資とは未知の可能性を広げるための取り組み

つまりは自己投資とはすなわち、まだ出会えていない将来の自分の姿の探求であり、未知の可能性を広げるためのさまざまな取り組みのことなのだ。

企業や個人を取り巻く環境がものすごい勢いで変化している昨今において、何もしないということは現状維持すらままならず後退に必ずつながるのだ。

自己投資を通じて絶えず自分をアップデートできるヒトのみが成長できる、ということだ。

言い換えると、自己投資とは変化の速い時代を生き抜くための防衛手段であり、今の社会を生きる社会人にとっての必修科目である、ということだ。

とは言え、頭では理解していても、実際に自己投資といってもなかなか、というヒトは多いだろう。

何故ならば、「時間がない」、「お金がない」、「今は大きな仕事があるから仕事が落ち着いたら」を含めて、自己投資に向けて一歩踏み出すよりも、踏み出さない理由のほうが多く存在するからだ。

要は自己投資を開始するベストのタイミングという、本来存在しないタイミングをずっと待ってしまって、いつまでも先送りになってしまっている状態、ということだ。

1990年代の後半というかなり昔の話で恐縮だが、当時私が通っていた中堅大学においてすら、「何年か仕事をしたら海外の有名MBAに行く」と言っていたのは20名近くいた気がするが、実際に行ったのは私を含めて2名だけである。

その2名に共通していたのは、ベストのタイミングなんていくら待ってもこないのだから、決めたことをやるという決意を持って決断する、要はやるかやらないか、で自分にとっての行動のタイミングを決断した、ということだ。

仮にそういった大きな決断を下す勇気がなくても、そして時間やお金がなくとも、工夫次第でできることから始めることは可能だ。

まずは一歩を踏み出して習慣化する

要はスタートしてしまえば良いのだから、最初のハードルを上げるのではなく、スモールステップでまずは一歩踏み出す、ということが大事なのだ。

人間は習慣の生き物なのだから、やらないことを当たり前とせず、とにかく何か自己投資の時間を自分のルーチンとして自分の日々の生活に組み込みだすと、その後の継続もたやすくなる、ということだ。

筋トレなんかが好きな方もいらっしゃると思うが、そういった方はちょっと筋トレをさぼると気持ちが落ち着かないとか、体調がすぐれない気がする、ということに身に覚えがあるだろう。

それと一緒だ。

やることを日常の一部に取り込んでしまえば、あとは習慣にそって自己投資の時間を取るのが当たり前になるのだから、最初の一歩がやはり大切なのだ。

本をまずは1冊買って、1日5分でも良いから読む習慣をつけてみる。

気になっていたセミナーに友人と一緒に足を運んでみる。

やりたいと思っている趣味に関する映画やYouTubeを観てみる。

そんな小さなことで良いのだ。

まずはやってみることによって、勉強することの楽しさやリターンが少しでも見えてくればこっちのものだ。

よく自己投資などに時間を費やすとない時間がどんどんなくなる、というヒトがいるが、実際はその反対でむしろ時間に余裕が生まれるのだ。

何故かというと、自己投資及びその後の成長によって、「人生において本当に大切なもの」が見えてくるからだ。

自分と自分の人生にとって優先順位の高いものが見えてくれば、おのずと無駄に過ごす時間の削減に目が行くことになり、最後に残るのは自分にとって本当に必要な行動や作業のみになるからだ。

惰性でダラダラとみるテレビやネットサーフィン、誰のためにもならないSNS、過去の関係でなんとなくつながっている人間関係や惰性で参加する飲み会、などなど。

やるべきことの優先順位をつける

そういった人生における無駄を削減することで、より優先順位が高くて人生の充実などに本当につながる行動のための時間を持てるようになるのだ。

実際に私自身も若い頃、特に20代においては、お酒を飲んだり趣味に時間を費やしたりとゆっくりとする時間を持てるのは一流だけ、という考えがあったので、そういった時間を三流以下の自分が一流の真似をして持つこと自体が不要というかナンセンスだと考えていたので、そういった時間を削減することで自己投資の時間を捻出していたものだ。

一流や成功しているヒトの人生の一部だけをいつまでも真似て自分不在の人生を生きるよりも、本当に自分が納得できる人生を生きるために、今やるべきことの優先順位をつける、ということだ。

35歳位までは是非仕事やキャリア発展につながるような自己投資にひたむきに向き合ってほしいし、40代、50代においてはそれらの比重を徐々に落として、人生のクオリティ向上につながるような自己投資により目を向けるべきだ。

若い頃に仕事をするうえでの基礎体力をつけておけば、その分野に対する「量的な比重」を落としても、質は向上するはずだ。

そしてあまった時間や余裕を人生のクオリティ向上につながる分野に振り分けるべきだ。

とりわけ若手のビジネスパーソンにはそういった姿を是非目指していただきたいし、40代以降のビジネスパーソンにおいても仕事以外の比重を上げる努力を是非していただきたいものだ。

人生とは自分にとっての幸せの姿の探求であり、その実現に向けた旅なのだ。

そしてそういった幸せの姿は、他人の人生の中でもなく、SNSの中でもなく、自分に対する自己投資を通じてのみ発見できるものなのだ。

