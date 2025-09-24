新潟市の新川沖でプレジャーボートが転覆し、乗っていた3人が新潟海上保安部の巡視艇に救助されました。3人にケガはありません。



新潟海上保安本部によりますと、23日午前11時前、新潟市の新川沖でプレジャーボートに乗っていた男性から「船尾側に水が入り、沈みそうになっている」と118番通報がありました。通報から約50分後に、新潟海上保安本部の『巡視艇こしかぜ』の隊員が転覆しているプレジャーボートにしがみついている3人を見つけ救助しました。乗っていたのは、新潟市に住む70代の男性2人と50代の男性の3人でケガはありません。



3人は23日午前6時に新潟市西区の船泊りを出発し、午前7時ごろから新潟市新川沖で釣りをしていたということです。新潟海上保安部が転覆の原因を調べています。