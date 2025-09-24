汚部屋住人の9割は「片付けたい」--でも片付けていない理由とは
ゴンは9月10日、「ゴミ屋敷・汚部屋の住人に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は9月、全国の20〜60代の男女(汚部屋／ゴミ屋敷住人)300人を対象に、インターネットで実施した。
片付けられない最大の理由
部屋が片付かない最大の理由について聞くと、最も多かった回答は「片付ける気力や体力がない」(35.7%)だった。次いで「仕事が忙しく、時間がない」(21.3%)、「どこから片付ければよいか分からない」(18.9%)となっている。
今の散らかった部屋を片付けたいと思うか尋ねたところ、89.7%が「思う」「少し思う」と答えた。
今の散らかった部屋を片付けたいと思うか
片付けたい理由で最も多かったのは「散らかった部屋で過ごすことにストレスを感じているから」(51%)で、「部屋を広く快適に使いたいから」(45.7%)、「物が多く、探し物が見つからないから」(15.4%)が続いた。
今の散らかった部屋を片付けたいと思う理由
現在の職業について聞くと、最も多かった回答は「会社員(事務・管理系)」(24%)だった。「営業・接客系」「専門職・技術職」「主婦(主夫)」なども含め、一見"しっかりしていそう"な人たちが多く含まれている。
