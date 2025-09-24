もしもの時に自分の家財を任せたい人、「家族」に次いで多かったものは
ゴンは9月10日、「終活と不用品処分に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は9月、40代以上の男女300名を対象に、インターネットで実施した。
もしもの時、自分の家財・荷物は誰に任せたいか
もしもの時、自分の家財・荷物は誰に任せたいか尋ねたところ、最も多かったのは「家族」(53.5%)で、「専門業者」（23.6%）が続いた。「分からない」(16.6%)、「友人」(5.4%)、「その他」(0.9%)と、明確な頼り先がいないとする回答は約2割だった。
今の時点で"減らしておきたい"と感じるものは、「衣類」(25.3%)が最も多く、「本・書類」(22.4%)、「趣味のグッズなど」(20.2%)が続いた。
今の時点で"減らしておきたい"と感じるもの
終活として不用品を処分した経験はあるか尋ねると、74.3%が「ある」と回答した。
