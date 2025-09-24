大西流星、胸元大胆にざっくり「ちょっと大人っぽく」 なにわ男子の“カラフル”から一変
なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で行われた新商品『フェイスポリッシャー クラリファイニング』発売記念SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニーにゲストとして登壇した。
【写真】目がくりくり！あざとかわいい表情の大西流星
商品にあわせ、全身黒で統一されたコーディネートで登場。「全身ブラックのコーデは私服でもあまりないですし、衣装でもやっぱり『なにわ男子』と言ってるので、カラフルな衣装を着ることが多いんです」と明かしながら「きょうはちょっと大人っぽく。胸元も少し開き目でネックレスしたりとか。あとはちょっとレザーな感じで。ちょっと気分も大人っぽく、背筋が伸びる感じです」と笑顔で語っていた。
新商品は25日から発売。
