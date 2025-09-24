トランプ大統領「ゲームチェンジャーになり得る」和平交渉の進展に期待感 ゼレンスキー大統領が首脳会談後に
ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領との会談後、トランプ氏は「ゲームチェンジャーになり得る」と話し、ロシアとの和平交渉の進展に期待感を示しました。
ゼレンスキー大統領は23日、国連総会に合わせて行ったトランプ大統領との会談について、詳細は明かせないとしたものの、「建設的で有意義だった」と評価しました。
そのうえで、停滞する和平交渉を念頭に、トランプ氏が「ゲームチェンジャーとなり得る」との考えを示しました。
ウクライナ ゼレンスキー大統領
「ウクライナへの支持を明確にすれば、トランプ大統領はゲームチェンジャーになり得る。これまでよりも、近付いている」
また、ゼレンスキー氏は、ロシアのプーチン大統領から共有された情報についてトランプ氏が、「真実からかけ離れたものだったと理解した」としたうえで、「私のことを、以前よりもさらに信頼している」と主張しました。
さらに、ゼレンスキー氏はSNSに、トランプ氏の「ウクライナは戦闘開始時点の国境の回復が可能だ」とした投稿を引用しました。
そのうえで、「和平を前進させるための有望なアイデアについて議論した。速やかな成果がもたらされると期待している」として、和平交渉の進展に期待感を示しました。