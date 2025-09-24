iPhone 17シリーズ、44%が「購入予定ない」--購入をためらう理由は？
IoTコンサルティングは9月10日、「iPhone 17シリーズの予約・購入に関する調査結果」の結果を発表した。同調査は8月31日〜9月4日、20代以下〜60代以上の男女500名を対象に、インターネットで実施した。
iPhone 17シリーズの予約・購入について
現在使用しているスマホの使用年数は「3年以上」(34.6%)が最も多かった。「1年未満」は20.8%、「1年以上2年未満」は21.8%だった。
スマホの使用年数
iPhone 17シリーズの予約・購入について聞くと、44.0%が「今のところ購入予定はない」と回答した。5.8%は「予約開始日に予約する」「予約開始日以降から発売日までの間に予約する」と回答している。iPhone 17シリーズを予約・購入するならどこを選ぶか尋ねると、「Apple Store(オンライン)」が32.6%で最も多かった。
iPhone 17シリーズの予約・購入をためらう理由について聞くと、「価格が高いと感じる」(74.8%)が最も多く、「まだ買い替える時期ではない」(29.0%)が続いた。
iPhone 17シリーズの予約・購入をためらう理由
