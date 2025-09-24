死因は現在も不明なまま…46歳で突然この世を去った韓国人俳優の6周忌「人間味あふれる方だった」

俳優ソン・ヨンハクさんがこの世を去って6年が経った。

ソン・ヨンハクさんは2019年9月24日にこの世を去った。46歳だった。

当時、同氏の訃報は亡くなった2日後の同月26日に伝えられ、正確な死因も明かされなかったことから、ファンや知人の間では大きな衝撃と悲しみが広がった。

1972年10月3日生まれのソン・ヨンハクさんは、1998年より劇団「旅人」で演技活動をスタート。2006年のドラマ『淵蓋蘇文』、映画『震え』（原題）を皮切りに『馬鹿（パボ）』『つつじになる』『マスター』『サウナ対決』『カム、トゥゲザー』『柳の森の陽林』など、数々の商業映画と独立映画に出演してきた。併せて、『泣かないで、歌って』『赤ちゃんよ、青山へ行こう』『星が輝く夜に』など多くの演劇にも出演した。

（写真＝SNS）生前のソン・ヨンハクさん

ソン・ヨンハクさんの葬儀はソウル警察病院に設けられ、多くの人が弔問に訪れた。出棺は同年9月26日午前に行われ、ソウル追悼公園で火葬された後、ムグンファ公園に安置された。

ソン・ヨンハクさんの知人は悲報が伝えられた後、本サイト提携メディア『OSEN』に「俳優兼演出、そして母親が運営する食堂で仕事を手伝ってくれた、本当に情の深い方だった。心的に私に本当に多くの慰めをもたらし、力をもたらしてくださった。思いやりが強く、人間味あふれる方だった」と明かしたことがある。

突然の別れから6年。温かな人間性と演技力で愛されたソン・ヨンハクさんには、今も多くの人から哀悼が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）