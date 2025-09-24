朝ドラ「あんぱん」TVアニメ化の「アンパンマン」声優役に視聴者歓喜「すごいサプライズ」「胸熱な再登場」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第128話が、24日に放送された。テレビアニメ化したアンパンマンの声を務めた人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】サプライズ再登場の戸田恵子「あんぱん」前回出演の姿
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
アンパンマンを尊敬するテレビプロデューサーの武山（前原滉）を信頼し、アンパンマンのテレビアニメ化の要望を受ける決意をした嵩。想いを込めて主題歌を作詞し、制作過程でも妥協をせず、2年かけて完成にこぎ着けた。
ラストでは声優たちによるアフレコシーンも登場。アンパンマンの声を担当する声優・戸部由子が「僕、胸の中がとってもホカホカしてるよ。人を助けるってこんなに胸があったかくなるもん…」とセリフの途中で涙ぐむ場面があった。
この日のオープニングタイトルバックでは「戸部由子（声）戸田恵子」と紹介され、アニメ「それいけ！アンパンマン」（日本テレビ）の放送開始から主人公・アンパンマンの声を担当している戸田恵子がサプライズ出演。同作で戸田は、高知出身の婦人代議士・薪鉄子役としても出演し、今回、声のみではあったがこのような形での“再登場”に、視聴者からは「戸田さんの声だ〜！」「すごいサプライズ」「戸田さんご本人だったのか」「ほぼカメオ出演」「嬉しすぎる」「戸田さんの声はやっぱり特別だな〜」「胸熱な再登場」と喜びの声が。X（旧Twitter）では「戸田恵子さん」「戸田さん」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」アンパンマンの声優役に反響相次ぐ
