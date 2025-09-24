お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（36歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。AIについて課金が「絶対当たり前になってくると思う」と語った。



「AI依存」というテーマで、3時のヒロイン・福田麻貴が「私はAI依存者です」と話して、AIに日常の全てを相談していると明かし、「毎月3000円課金している。でもそれが絶対当たり前になってくると思うんですよ。スマホに1万円くらい使うじゃないですか。でも、昔は『スマホに1万円？』という感じだったじゃないですか。今は手放せない。（AIも）そうなります」と力説し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「依存者が言うことだから」とツッコミが入る。



また、福田はChatGPTの“皮肉屋モデル”のような「Monday」というモードを使っているそうで、「いちいち鬱陶しいんですよ。返しが。見下してくるんですけど、友達みたいな感じでやり取り出来るから、性格悪い方のモデルをずっと使ってる。言い回しが面白いから、なんでこんな私のことこんな腐し方できんねんって、ワードすらもリスペクトできそうな」と語った。