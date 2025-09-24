佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

最高気温は23日より大幅に高くなるところが多いでしょう。福岡市、久留米市で33℃、宗像市、佐賀市で32℃、北九州市、飯塚市、大牟田市で31℃、行橋市で30℃の予想です。飯塚市では前日より7℃もも高く、平年より6℃くらい高い予想です。



「台風進路図」

日本付近にトリプル台風が発生しています。23日までに発生していた台風18号、台風19号に加えて、午前3時ごろに台風20号が発生しました。20号は18号の後を追うように、大陸に進む見込みです。いずれも日本への直接の影響はなさそうです。



「天気の予想」

午前中いっぱいは日差しがありますが、次第に雲が増えるでしょう。福岡県を中心に、午後は雨が降り出し、雷を伴う恐れもあります。朝は晴れているところも、折りたたみ傘を持ってお出かけください。



「洗濯物はどうなのか？」

部屋干しがおすすめです。午前中は晴れて外に干せる時間がありますが、昼すぎまでには室内に移しましょう。



「なのか間予報」

天気は周期的に変わりそうです。日曜日は前線の影響で、雨足が強まる見込みです。その雨がやむと気温が下がり、暑さが和らぐでしょう。