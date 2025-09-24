しっかり者だった親が、年を重ね、まるで人が変わったようになってしまった……。辻褄の合わない言い訳、隠し事、そして、これまでの姿からは想像もつかない不可解な行動。それは、ただの“老化”や“頑固”で片付けてはいけない、隠れたSOSのサインかもしれません。本記事では、Aさんの事例とともに、高齢親の異変について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

定年後は教育ボランティア…元教師の父の身に起こった「変化」

都内の中小企業に勤める50歳のAさんは、夫と息子との3人暮らしです。実家では、母を早くに亡くした父Dさんが1人で暮らしています。

就職後、都内の賃貸住宅に住んでいたAさんは、結婚・出産をきっかけにマイホームを検討。ひとり娘のAさんは、「いずれ自分が実父の介護をするかもしれない」と、夫に相談のうえ、郊外の実家近くにマンションを購入しました。夫の両親の介護についても不安はありましたが、妹が両親の近くに住んでいるそうで、Aさんの親を優先に考えてくれたそうです。

父Dさんは、現役時代は教師として定年まで教壇に立ち続け、たくさんの教え子だけでなく、後輩教師たちからも慕われていた人です。

公的年金は約270万円で、年金だけでも日常生活は賄えます。しかし、退職後も教職を活かし、近所の公民館でいわゆる「鍵っ子対策」の一環としてボランティアを開始。小学生の子どもたちに書道や英語の指導をするなど、精力的に活動していました。

そんな父の暮らしに変化が訪れたのは、半年前のことです。

80歳になったDさんに大腸ガンがあることが判明し、手術を行うことに。元来病院嫌いのDさんは発見が遅れ、ガンが進行していました。手術は無事に成功したもののリハビリが長引き、高齢での手術だったこともあり、体力は著しく衰え、ボランティア活動を辞めざるをえませんでした。

社交的な性格で、長年、家より外で過ごす時間のほうが圧倒的に多かったDさん。そんなDさんが、リハビリ以外はほとんど家で過ごすようになり、思うように体が動かないこともあって、つけっぱなしのテレビをただぼーっと眺めるだけの毎日を繰り返すようになりました。

Aさんはそんな父のことを心配していましたが、平日は仕事と家事で忙しく、父の様子をみにいけるのは週末だけ。そのため、手術後の父の“異変”に気づいたのは、思いもよらない出来事が起きた“あと”でした――。

実家の庭で燃やされていた〈ブツ〉の正体に、絶句

週末、Aさんがいつものように実家を訪れると、不快なにおいが漂っています。プラスチックや化学物質が燃える、ツンとした刺激臭と、有機物が焼ける生理的に不快なにおい。ボヤでもあったのかと急いで父に問いただしますが、Dさんは「気のせいだ」「いちいち騒ぐな！」と強い口調で「なにもない」の一点張り。怪しく思ったAさんは、においのもとを突き止めるべく捜索を始めました。

実は、以前にも1度同じようなことがあり、そのときは父のあまりの剣幕におとなしく追跡をやめていたAさん。そのとき、父が庭で土を掘り返していたのを思い出しました。ガーデニングでも始めたのかと思っていましたが、あれからひと月ほど経っても、庭先に植木鉢が並んでいる様子はありません。

父が部屋に戻りテレビを見始めたのを見計らって庭に出て、父がかつて土いじりをしていたところを掘り返すと、なにかの「燃えカス」が出てきました。

「うわっ！ げっ、なにこれ！」

よく見ると、燃えカスの正体はどうやら「おむつ」のようです。

「……!? おむつ……？ おむつだなこれ。でもなんで……？」

手術後、排便がうまくいかなくなることがあるとは主治医から聞いていましたが、まさか父がおむつを……。トイレの引き出しにも、しまっている形跡はありません。毎週洗濯をしているのに、下着に汚れた様子は一度もありませんでした。

父は、おむつが必要になったという「恥」を、娘に絶対に知られたくなかったのです。買ったおむつは押し入れの奥深くに仕舞い、使用済みのものもゴミとして出すことができずに、裏庭で燃やしていたようです。そして、燃えカスも決してみつからないように、土をかけて証拠隠滅。

一見すると、Dさんの行動は用意周到で理にかなっているようにもみえます。しかし、なぜ家族に相談せず、ゴミにも出さず、火を使って処理するという危険な手段を選んだのか……。その背景には、認知症によって「恥を隠すためならなにをしてでも隠す」という思考の固執があったと考えられます。

かつて大勢の生徒の前に立つ教師だったDさんにとって、排泄に失敗するという事実は、自身の尊厳を根底から揺るがす耐え難い屈辱だったのでしょう。そこに、手術後の環境変化や体力の衰えが引き金となり、認知機能の低下が重なりました。

その結果、「おむつは恥だ。隠さなければ」という一つの考えに囚われ、火事の危険性を省みる「判断力」や、娘に相談するという「柔軟な思考」が失われてしまったのです。

父の現状を知ったAさんは言葉を失わずにはいられませんでした。

400万人超が認知症…親のために、子ができること

「認知症」とは、さまざまな病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能（記憶、判断力など）が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。

厚生労働省の調査によると、2022（令和4）年度時点で、認知症患者は443万人（約12％）、認知症予備軍ともいえる軽度認知障害（注）の方は559万人（約16％）とされ、両者を合わせると、3人に1人が認知機能に関わる症状を抱えていると推計されています。

（注） 軽度認知障害の方全員が認知症になるわけではありません。

認知症の症状は「物忘れ」だけではありません。Dさんのように、判断力が衰えたり、不安感が強くなったり、一つのことに強く固執したりと、その現れ方はさまざまです。元気なときは「うちはまだ大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、たとえ認知症でなくとも、老いとともに変化は必ず訪れます。

いままでとは違う言動や生活の異変を感じたら、1人で悩まず、家族や友人、地域包括支援センター、専門の医療機関などに相談するようにしましょう。

父が守りたかった「誇り」と、娘が守るべき「命」。その両方を大切にするためにも、まずは家族が病気について正しく知ることが、その第一歩となるのです。

〈参考〉

・厚生労働省「65歳以上の高齢者における認知症の現状（令和4年（2022年）時点の推計値）」

（https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf）

・政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」

（https://www.gov-online.go.jp/article/202501/entry-7013.html）



三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表