【ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領が２３日に国連総会の一般討論演説を行った際、プロンプター（原稿映写機）が作動しないハプニングがあった。

トランプ氏は演説冒頭、機械が故障したため、手元の原稿を読み上げると告げた。「プロンプターを操作しているのが誰であれ、大変な状況にあるだろうとしか言いようがない」とあきれ顔でジョークを飛ばし、会場から笑いが起きた。

トランプ氏は国連本部の入り口から上層階に移動する際、メラニア夫人と乗ったエスカレーターが途中で停止したことも紹介。「ファーストレディーがよい体勢でなければ転げ落ちていたが、大丈夫だった。２人とも立っていた。そしてプロンプターが動かなくなった。国連で二つのことが起きた。ひどいエスカレーターとひどいプロンプターだ。とても感謝する」と皮肉を込め、再び笑いを誘った。

トランプ氏は演説で、紛争解決や移民問題などで国連が役割を果たしていないと批判し、「国連から得たのは、途中で止まってしまうエスカレーターだけだった」などと発言した。かつて経営していた自身の企業が、国連本部ビルの改修工事を応札できなかったことへの不満も述べた。