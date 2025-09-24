川口春奈、ニット＆デニムコーデで『BAILA』カバーモデル 凛としたフェミニンさが印象的なカット
俳優の川口春奈が、27日発売のファッション誌『BAILA』11月号（集英社）の表紙に登場。シンプルな着こなしだからこそ際立つ、凛としたフェミニンさが印象的なカットでカバーを飾った。
【写真】愛犬のアムちゃんを抱きしめる川口春奈
“バイラミューズ”の川口が表紙でまとったのは、シアーなニットとデニムのコーディネート。撮影中の一瞬を捉えた奇跡の1枚がカバーに採用された。誌面には川口が愛用する香りからパーソナリティに迫るインタビューも掲載。幼い頃から香りへの探求心があったという川口が挙げる、多彩な香りのラインナップも紹介される。
同号には、アイドル誌『Myojo』のジュニア大賞企画で3年連続「恋人にしたい」部門1位に輝く「KEY TO LIT」の中村嶺亜が初登場。『BAILA』に合わせて大人な一面を見せた中村のビジュアルや、仕事への真摯な思いが伝わるインタビューも読み応え抜群。
また、お笑いコンビ「ラランド」のニシダが登場する着回しや、女優の夏帆が現代的なデザインのパールジュエリーをつけこなすファッション特集も掲載する。
