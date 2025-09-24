KEY TO LIT中村嶺亜、大人な一面を披露＆仕事への思い語る 『BAILA』初登場
ジュニアグループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、27日発売のファッション誌『BAILA』11月号（集英社）に初登場。読者ターゲットに合わせて大人な一面を見せた。
【写真】表紙を飾るのは…秋服に身を包んだ川口春奈
アイドル誌『Myojo』のジュニア大賞企画で3年連続「恋人にしたい」部門1位に輝く中村。今回は撮り下ろしカットだけでなく、仕事への真摯な思いが伝わる読み応え抜群のインタビューも掲載する。
同号の表紙モデルは俳優の川口春奈。シンプルな着こなしだからこそ際立つ、凛としたフェミニンさが印象的なカットでカバーを飾った。誌面には川口が愛用する香りからパーソナリティに迫るインタビューでは、幼い頃から香りへの探求心があったという川口が挙げる、多彩な香りのラインナップも紹介される。
また、お笑いコンビ「ラランド」のニシダが登場する着回しや、女優の夏帆が現代的なデザインのパールジュエリーをつけこなすファッション特集も掲載する。
