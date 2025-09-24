LUSHから日本限定♡柴犬モチーフの新作バスボムが登場

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、日本限定で柴犬をモチーフにした愛らしいバスボムが登場します。発売は2025年9月25日（木）から全国78店舗と公式オンラインストアにて、公式アプリでは24日（水）より先行販売。黒柴と茶柴の2種類の香りとカラーが楽しめ、さらにLINEギフト限定のスペシャルセットもお目見え。旅の記念にも、毎日のご褒美にもぴったりのコレクションです♡

黒柴 ボムで幻想的な夜空のバスタイム

価格：800円（税込）

ラッシュの人気「みつばちマーチ」シリーズに近い甘くまろやかなはちみつの香り。お湯に溶かすと夜空のような深いブルーが広がり、繊細なラメが煌めきます。

ベルガモットやスイートオレンジオイル配合で、お肌を健やかに整えながら心まで温める幻想的なひとときを演出してくれます。

カラー：深いブルー×ラメ

KUNDALの金木犀シャンプーも刷新！新商品3種と詰め替えパックをチェック

茶柴 ボムで春の陽だまり気分に

価格：800円（税込）

スイートオレンジとミモザの爽やかで明るい香りに、ほんのりスモーキーなサンダルウッドが奥行きをプラス。

お湯に広がるピンク色とラメが可憐で、まるで春先の日差しに包まれるようなリラックスタイムを叶えます。保湿力のあるミモザエキスとサンダルウッドオイルがしっとり肌へ導いてくれるのも嬉しいポイント♪

カラー：ピンク×ラメ

ハニーサンシャイン ギフトは特別な贈り物に

価格：2,280円（税込・送料込み）

LINEギフト限定のスペシャルセットは、仲良く日向ぼっこをする柴犬デザインのオリジナルパッケージ付き。

2匹の柴犬が届けてくれるのは、やさしい香りと癒しの時間。誕生日や特別な日のプレゼントにぴったりで、大切な人の心をほぐすごほうびギフトです♡

内容：黒柴 ボム／茶柴 ボム

柴犬と過ごす癒しのバスタイムを

LUSHが届ける日本限定の「柴犬コレクション」は、愛らしい見た目だけでなく香りや色合いも特別。

黒柴ボムの幻想的な夜空、茶柴ボムの陽だまりの心地よさ、そして2種が揃ったギフトセットまで、毎日のバスタイムをより豊かに彩ります。

旅の思い出にも、大切な人への贈り物にも最適なアイテムたち。お気に入りの柴犬と一緒に、癒しのひとときを楽しんでみませんか？