「TEREA」シリーズに新銘柄、テリア ベルベット パール登場　10月6日から順次発売

フィリップ モリス ジャパン合同会社は、新製品「テリア ベルベット パール」を、2025年10月6日より全国のIQOSストアを皮切りに順次発売すると発表しました。

本製品は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（イルマ アイ）」および「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の新ラインアップです。

今回の追加により、「TEREA」シリーズは全24銘柄となります。既存製品にはクラシックレギュラーやメンソール、カプセル入りメンソール、フレーバー系メンソールなど幅広い種類がそろっており、喫煙者の嗜好に合わせた選択肢を拡大してきました。

今回発売される「テリア ベルベット パール」は、日本先行発売商品。カプセル入りメンソールタイプとなっており、カプセルをつぶすと、爽快なメンソール感に加えて芳醇なベリーの香りが広がり、香り・コク・清涼感のバランスを楽しめる仕様となっています。価格は1箱20本入りで580円（税込）

発売スケジュールは段階的に設定されており、10月6日から札幌・銀座・名古屋・心斎橋のIQOSストア全国4店舗と、全国のIQOSショップやIQOSコーナーで販売開始。

10月8日からはIQOSオンラインストアで、さらに10月13日からはコンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で順次取り扱いが始まります。なお、店舗によって納品日や販売開始日は異なる場合があります。

PMJは親会社であるフィリップ モリス インターナショナル（PMI）が掲げる「煙のない社会」の実現を日本市場で推進しており、加熱式たばこを中心にした製品展開で約42.8％のシェア（2025年6月末時点）を誇ります。

同社は今後も成人喫煙者に向けた製品・サービスを通じて、「煙のない社会」の実現に向けた取り組みを進めていくとしています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092402.html