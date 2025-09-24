バイクはアウトドア用品だ。

1900年にランプのリース業から始まった、キャンプ用品のColeman（コールマン）。テントやリュックなどのアイテムがありますが、海外ではミニバイクも売られているんです。

デコボコした極太ファットタイヤで安定があり、荒れ地でも地面を捉えそうです。

アウトドアに頼もしい仕様

ここで紹介する「EVB200 Lithium Minibike」は電動バイク。他のガソリン車5モデルに混じって製品ページでちょっと異彩を放っています。見た目が他よりスタイリッシュ。エンジン部分が大きな箱型バッテリーなので、EVでなのが一目瞭然です。

シートの雰囲気がホンダ「Dax」や、スズキ「Van Van」を思わせますね。

スペックは車輪に2kWのハブモーターを搭載し、最高時速は40km。60Vの脱着可能リチウム電池は、フル充電で32kmの距離を走ります。ガタガタ道を走る想定なので、前後のサスペンションもあり、ディスクブレーキで制動力もバッチリです。

サイズは全長160×全幅86×全高94cmほど。メーター部分にはLCDスクリーンがあり、速度や電池残量といった情報が確認できてちょっとハイテクです。

ファットタイヤのバイクはロマン

ファットタイヤのバイクは、昔あったホンダの｢モトラ｣や、アメリカのROKON｢トレイル・ブレイカー｣、バラして車載できるロシアの2WDバイク｢TARUS｣というのも存在します。珍しいですしドッシリした存在感がタマりませんよね。

極太タイヤで野山をモリモリ走ったら絶対楽しいと思いますが、牧場の牛追いや広大な果樹園の見回り、リヤカーで荷物の牽引、スキー場リフトの点検や山小屋への連絡など、道なき道での現場作業に使われる方が現実的かもしれません。

Image: Coleman

スーパーで買える

ちなみにこの「EVB200 Lithium Minibike」は、アメリカの超大型スーパーWalmartにてその他のバギーやミニバイクと一緒に並び、1,499ドル（約22万円）とその気になれば買えちゃうお値段だったりします。あちらでは13歳以上が運転できるそうな。

