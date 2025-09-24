「子役時代の自分が全盛期すぎて」アイドル、幼少期ショット公開「ずっと可愛い」「全盛期更新中やね」
女性アイドルグループ「ラフ×ラフ」のメンバー・日比野芽奈さんは9月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしい幼少期ショットを公開しました。
【写真】日比野芽奈の“子役時代”
コメントでは「可愛いの上の言葉を作らないと適切じゃないくらいに可愛い！そして今もすごく可愛いですよ」「ずっと可愛いでいられるってすごいことだよ……」「いまのめーなのほうが輝いてる」「小さい頃から美少女の片鱗が見えてる」「そんなことない！めなちゃんずっと全盛期！」「全盛期更新中やね」「全く違う可愛さ どっちも100億点！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】日比野芽奈の“子役時代”
「今もすごく可愛いですよ」日比野さんは「子役時代の自分が全盛期すぎて現役アイドルなのに顔ない」とつづり、2枚の写真を投稿。自身の幼少期ショットを公開しました。1枚目は口元に手を当てた姿、2枚目はスイーツを食べている姿です。顔立ちがとても整っていて、かわいらしいです。
「今やライブ中に大喜利したり､変顔したり」21日には「14年前の私よ ... 今やライブ中に大喜利したり､変顔したり､ビリビリペンするアイドルだよ ...」とつづり、ステージ上で変顔をしている写真などを公開した日比野さん。変顔をしていてもかわいらしいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)