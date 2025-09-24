ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡¡À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤ÈÂçËã½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤¬ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2009Ç¯¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£16Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤Ç½é¼ç±é¡£17Ç¯¥Õ¥¸·Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡×¡¢23Ç¯±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡Èþ¤·¤¤Èà¡Áetetnal¡Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦½ÂÂô½¨Íº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤È¤Ï¡¢18Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬8·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¾Ð´é¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£