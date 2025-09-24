◇イングランド・リーグ杯3回戦 リバプール 2―1 サウサンプトン（2025年9月23日 英国・リバプール）

リバプールのMF遠藤航がホームで行われた2部サウサンプトンとのリーグ杯3回戦でダブルボランチの一角に入って今季公式戦初先発を果たし、フル出場で2―1の勝利に貢献した。

リバプールは前半43分にMFキエーザのパスカットからFWイサクが先制点。移籍金1億2500万ポンド（約250億円）でニューカッスルから加わったスウェーデン代表が待望の移籍初ゴールを決めた。後半16分には遠藤が前線に上がって組み立てに加わった好機からキエーザがネットを揺らしたが、オフサイドの判定で認められなかった。

後半31分には左CKの守備で遠藤がファーサイドでクリアをミス。ゴール前の相手にこぼれて同点弾を決められたが、チームは同40分に再びキエーザのアシストで途中出場のFWエキティケが勝ち越し弾を決めた。セレブレーションでシャツを脱いだフランス代表は2度目の警告で退場となったが、リバプールがこのまま2―1で逃げ切って16強入りした。