¹â¶¶°¦¡¢¿·µï¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë5Ê¬¤ÇÆâ¸«¡×Â¨·è¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°ì½Ö¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·µï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶°¦¡¢ÈþµÓ¥Á¥é¥ê¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå½÷À¤ÎÇº¤ß¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤ÏÆâÅÄÍý±û¡¢¹â¶¶°¦¡¢¤º¤óÈÓÈø¡¢¿å¸ÍÍ³ºÚ¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÈÌ½÷À¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤äÎø°¦´Ñ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¡¼¥¯¡É¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä³ÌÏÍÍ¤Î²Ú¤ä¤«¤Êº°¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶âÈ±¤ò¹â¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë30Âå°ìÈÌ½÷À¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¾Ò²ð¡£½÷À¤ÏÉ×¤È°¦¸¤¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»ý¤Á²È¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÈø¤¬¡ÖÄÂÂß¤ÎÊý¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ½Ð±é¼Ô¤é¤Ëµó¼ê¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¼ê¤òµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¿Í¤Î¤¦¤Á¹â¶¶¤À¤±¡£ÆâÅÄ¤Ï¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬Çã¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤À¤È¤¤¤¤¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½Ö¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ø5Ê¬¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Ã¤È¡ÊÆâ¸«¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ»»þ´Ö¤Ç²È¤òÂ¨·è¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆâ¸«¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ì¤ËÈÓÈø¤¬¡Ö¸«¤¹¤®¤ë¤È·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢ÄÂÂß¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤È¤«¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¸Å¤µ¤È¤«¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£