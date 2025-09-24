¹â¶¶°¦¡¢¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ÏÉ×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶°¦¡¢ÈþµÓ¥Á¥é¥ê¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå½÷À¤ÎÇº¤ß¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤ÏÆâÅÄÍý±û¡¢¹â¶¶°¦¡¢¤º¤óÈÓÈø¡¢¿å¸ÍÍ³ºÚ¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÈÌ½÷À¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤äÎø°¦´Ñ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¡¼¥¯¡É¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È·ëº§¤·¤¿¹â¶¶°¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä³ÌÏÍÍ¤Î²Ú¤ä¤«¤Êº°¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶âÈ±¤ò¹â¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢33ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·Êý¤ò¾Ò²ð¡£´Ö¼è¤ê1K¡¦²ÈÄÂ15Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀä»¿º§³èÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö·ëº§¤À¤±¤¬¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çµ¯¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜ¿´¤Ç¤Ï·ëº§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡É¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö·ëº§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ù¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢É×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¹ðÇò¡£¤È¤¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡É»ä¤Ê¤ó¤Æ¡É¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤É¤óÄì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¢¤Ù¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿¶¤ìÉý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ù¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡£±¿Ì¿¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£