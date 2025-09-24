女優の内田理央が、9月23日（火）放送の『すっぴんトーク』に出演。数年前に医師から命の危険を告げられたエピソードを語った。

【映像】内田理央、50%の確率で死ぬと宣告された過去

本番組は、20代から30代女性の悩みや楽しみをテーマに、本音で語り合うトークバラエティ。今回は内田理央、高橋愛、ずん飯尾、水戸由菜の4人が登場し、一般女性の住まいをのぞき見しながら、金銭感覚や恋愛観などのリアルな生き方について“すっぴんトーク”をくり広げた。

女優やファッション雑誌の専属モデルなど、幅広く活躍している内田。この日は、白のメッシュトップスに白いフリルのロングスカートを合わせた、フェミニンなスタイルで登場した。

番組では、内田と同い年である33歳看護師・鈴木さんの住まいや暮らし方を紹介。間取り1K・家賃15万円のマンションで1人暮らしをしており、現在は絶賛婚活中だという。以前は「結婚だけが幸せじゃない」と考えていたそうだが、鈴木さんは2024年1月に羽田空港で起きた飛行機の衝突事故に巻き込まれており、それをきっかけに、自分が本心では結婚を望んでいることに気づいたという。

この話を受け、スタジオでは”人生のターニングポイント”について話題に。すると内田は「数年前に体調を崩して、急に入院することがあったんですよ」と切り出し、「その時に『50％の確率で死にます』って言われた」と、医師から命の危機を告げられた過去を明かした。

内田は「風邪だと思って病院に行ったらそれだったんですよ」と当時の衝撃を振り返り、「死ぬことも考えなきゃいけなくて。その時にいろんな感謝をしなきゃとか、もっとこれをすればよかったとか出てきた」と回顧。幸い体調は回復したものの、「そこから考え方が変わりました」と、人生に大きな影響を受けた様子だった。