俳優の清水尋也被告と一緒に清水被告の自宅で乾燥大麻を所持したとして、俳優の遠藤健慎容疑者が逮捕されました。

【写真を見る】【速報】清水尋也被告（26）と一緒に大麻を所持か 麻薬取締法違反の疑いで俳優の遠藤健慎容疑者（24）を逮捕 容疑を否認 警視庁

記者

「俳優の遠藤健慎容疑者が警視庁の原宿署から出てきました」

逮捕されたのは俳優の遠藤健慎容疑者（24）で、今月1日ごろ、東京・杉並区にある俳優の清水尋也被告の自宅で、清水被告や知人の清掃アルバイトの男（20代）とともに乾燥大麻0.392グラムを所持していた疑いがもたれています。

遠藤容疑者はおととい、麻薬取締法違反の罪で起訴された清水被告の知人で、ともに逮捕された20代の男と清水被告の自宅を訪れていたということです。

取り調べに対し、遠藤容疑者は「確かに尋也の家で大麻のようなものを見ましたが、それは私のものではありません」と容疑を否認しています。

また、清水被告は「毎回、友人に現金を渡して大麻を買ってきてもらいました」と供述していますが、警視庁は20代の男が購入していたとみています。

遠藤容疑者は2018年に公開された映画で清水被告と共演していました。