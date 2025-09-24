フリーアナウンサー小川彩佳がキャスターを務めるTBS系報道番組「news23」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時58分）は、23日深夜の放送で、自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している5候補による討論会（事前収録）を放送した。小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5候補が出演し、小川と藤森祥平キャスター、朝日新聞政治部出身で、TBSスペシャルコメンテーターも務める星浩氏がインタビュアーとなり、各候補にさまざまなテーマからの質問を投げかけた。

討論会の冒頭、小川は「討論会を始めさせていただきますが、お時間に限りがありますので、なるべく簡潔にコンパクトにお答えいただけますと、ありがたいです」と、申し訳なさそうに要請した。

小川をめぐっては、今年7月1日に放送された同番組の参院選に向けた与野党8党首テレビ討論の際、コメの適正価格をめぐる石破茂首相（自民党総裁）の回答が多岐にわたり、想定より長かったことから「なるべく、簡潔にお答えいただけたらありがたいんでんすけども…」と指摘。これに石破首相が「そんな簡単な話じゃないですよ」と逆ギレ気味に言い返し、小川が「分かっております」と応じる様子が放送され、大きな話題になった。

この日放送された内容では、小川から各候補に対して個別に回答時間に関する要請を行う場面はなかった。