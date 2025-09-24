トヨタ新「“3列”SUV」発表！ 2＋3＋3の8人乗りも！ 全車「4WD」＆迫力顔が超カッコイイ！ 670万円からの「ハイランダー」米国に登場

トヨタの新「“3列”SUV」発表！

トヨタの米国法人は2025年9月5日、3列シートSUV「ハイランダー」の2026年モデルを発表しました。

初代ハイランダーは、日本で2000年に発売された「クルーガー」の北米仕様としてデビューしました。グローバルセダン「カムリ」由来のモノコック構造により、乗用車感覚と広い室内空間を実現し、幅広いユーザーから支持されました。

8人乗れる仕様も！

【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“3列”SUV」を画像で見る（64枚）

現行モデルは2019年にフルモデルチェンジを受けた4代目にあたり、北米のほか、中国でも生産、販売されています。

ボディサイズは全長194.9in（4950mm）×全幅76.0in（1930mm）×全高68.1in（1730mm）、ホイールベース112.2（2850mm）。パワートレインは2.4リッターガソリンまたは2.5リッターハイブリッドの2種類が設定されます。

シート配置は2-2-3の7人乗りが基本で、オプションとして2-3-3の8人乗りも設定されています。多彩なシートアレンジと合わせてファミリーユースからレジャーまで幅広い用途に対応します。

そんなハイランダーの2026年モデルでは、これまで下位グレードに設定されていた前輪駆動（FWD）が廃止されることにより、全車、四輪駆動（4WD）に一本化されます。

グレードはガソリン車が4種類、ハイブリッド車が3種類。2025年モデルの全10種類から絞り込まれ、分かりやすい体系となります。

内外装デザインや装備・機能については大きな変更はないものの、全車4WD化という明快な進化は、ファミリーSUVとしての頼もしさを一段と高めることにつながるのではないでしょうか。

価格はガソリン車が4万5270ドル（約670万円）から、ハイブリッド車が4万7020ドル（約700万円）から。2025年11月、米国のトヨタディーラーに入荷予定です。